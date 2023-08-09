السندوتشات الفقهية الجاهزة تغزو السوشيال وخالد الجندي يحذر: كارثة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الفتوى الإلكترونية أمر خطير للغاية في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنها أصبحت ضرورة عصرية.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه يجب الحذر من الفتاوى الإلكترونية التي تأتي من مصادر وصفها بالمشبوهة، منوهًا إلى أن أغلب الفتاوى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر شديدة التسلف، وتقود إلى الشك في العلماء، وهذه كارثة حقيقة.

سندوتشات جاهزة

وأشار إلى أن سرعة الحصول على الفتوى الإلكترونية، وشبهها بأنها عصر السندوتشات الجاهزة، محذرا من رواج كبير لهذه الفتاوى على الكثير من المنصات رغم أن مصدرها واحد.



ولفت إلى أن الرواج الكبير للفتاوى الإلكترونية يجعل البعض يظنها صحيحة، وذلك على غير الصواب، داعيا للانتباه لمخاطر مثل هذه الأمور، مضيفا: "تجد من يشتم الإمام النواوى والسيوطي وغيرها، وكذلك الهجوم على المعتقد الأشعرى وبيحاولوا يكفروهم، وهتلاقى ناس بتهاجم وخلاص وكل ده من مصدر واحد".