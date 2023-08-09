تخريج الدفعة الثانية عشر لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بالزقازيق

عقدت جامعة الزقازيق برعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة الـ 12 من طلاب برنامج بكالوريوس "الصيدلة الإكلينيكية"، بكلية الصيدلة ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ومحافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة سمر عبد العزيز مدير إدارة الصيادلة بالمستشفيات، ووكلاء كلية الصيدلة، ورؤساء الاقسام والوحدات بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وقبل بدء فعاليات الحفل استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمقر رئاسة الجامعة، مقدما الشكر لحرصه الدائم على حضور كافة فعاليات الجامعة، مثنيا على جهوده وحجم الانجازات الهائل بكافة قرى ومراكز المحافظة، ومؤكدا أيضا على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وقد بدأت فعاليات الإحتفالية بطابور عرض للخريجين، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقام الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية بإلقاء القسم الطبي مرددين من بعده الطلاب الخريجين.

وخلال كلمته، وجه الدكتور عاطف حسين بالشكر إلى إدارة كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما وجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الذي يحتفلون فيه مع أبنائهم بنجاحهم وتفوقهم، مؤكدا أن خريجي كلية الصيدلة هم النصف المكمل لمهنة الطب بشكل عام موجها لشباب الخريجين الدعوة للعمل المستمر والدؤوب لرفع راية العلم في المجتمع.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بمشاركة أبناءه الطلاب فرحتهم بالتخرج، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، وطالب جميع الخريجين بذل المزيد من الجهد لخدمة البلاد، مؤكداً أن التعليم والصحة هما أساس بناء وطن قوي ومواطن يتحمل عبء المسئولية.

ورحبت الدكتورة أمل الجندي عميدة الكلية، بجميع الحضور، مقدمة خالص التهانى للخريجين، مؤكدة أن الجامعة لم تبخل بتقديم الدعم الكامل طوال الخمس سنوات للوصول إلي هذا اليوم، وكشفت عن ثقتها في الخريجين الواعدين للخوض في مجالات فرص العمل العديدة.

وأشار نقيب الصيادلة بالشرقية إلى ما شهدته كلية الصيدلة منذ إنشائها وتخريج العديد من الأسماء والعلماء المتميزين في مختلف فروع العلوم الصيدلية والذين نجحوا في تبوء مراكز مرموقة داخل مصر وخارجها، واستطاعوا إثراء العمل الصيدلي بأبحاثهم ودراستهم المتميزة ، ودعا أبنائه الخريجين للتسلح بالعلم والمعرفة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم منح دروع التميز لأوائل خريجي الدفعة بالإضافة إلى هدايا من الشركة الراعية للحفل متمنيين لهم النجاح في مسيرتهم العملية.