٤ جلسات نقاشية باليوم الثانى بملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمركز الأوليمبى بالمعادى

الشباب والرياضة :

تواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فعاليات النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة لليوم الثانى ، والمقام بالمركز الأوليمبى بالمعادى خلال الفترة ٨-١٠ أغسطس الجارى بتنفيذ الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة .

بدأت جلسات اليوم الثانى بالملتقي بمحاضرة حول حوكمة الموارد البشرية مع التطبيق علي قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بمشاركة المستشار جمال ابيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "المراجعة الداخلية الأدوات والأهداف" ، وحاضر بها الدكتور اسامة محمد شوقي - خبير الحوكمة والتطوير المؤسسي.

و تحت عنوان "اثر الذكاء الاصطناعي علي الحوكمة والتدقيق"، جاءت الجلسة الثالثة بمشاركة الدكتور / عاطف عبيد استشاري التنظيم المعرفي والتحول الرقمى، وانتهت فعاليات اليوم بجلسة حوارية حول معايير واشتراطات جودة المشروعات الشبابية والرياضية في ضوء مواصفة جودة المشروعات أيزو ٩٠٠٦ ، بمشاركة لواء مهندس / مصدق احمد حسن مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة سابقا ومحاضر معتمد بالمعهد القومي للجودة.

ويشارك في فعاليات الملتقى فى نسخته هذا العام مديرو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ومديرو إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والسادة العاملين بالإدارة بمديريات الشباب والرياضة، إضافة الى قيادات وزارة الشباب والرياضة وعدد من السادة العاملين بالوزارة.

ويأتي الملتقى في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة في عملها من خلال صقل قدرات ومهارات العاملين والمختصين بالمراجعة الداخلية والحوكمة وتبادل الخبرات مع السادة الخبراء في هذا المجال.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد افتتح فعاليات الملتقى وقام بتكريم المتميزين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، وشهد جانبا من الفعاليات حول تطبيقات الحوكمة بالجهاز الإدارى للدولة، وحوكمة المشروعات والبرامج الشبابية والرياضة، واستخدام الحوكمة البينية فى تحقيق التنمية المستدامة.