ناشئات مصر للكرة الطائرة تحت 19 عاما تخسرن أمام بولندا 3 - 1 ببطولة العالم

تلقى منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 عاما، الهزيمة أمام نظيره منتخب بولندا في أولى مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، ببطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة 3 - 1 بعدما خطف منتخب مصر الشوط الثاني ليعادل النتيجة 1 - 1 في عدد الأشواط، إلا أن منتخب بولندا استعاد السيطرة على مجريات اللعب وحسم الشوطين الثالث والرابع لصالحة.

كان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره منتخب إيطاليا، بنتيجة 3 – 0 في منافسات دور ثمن النهائي ليلعب منتخب مصر في الأدوار الترتيبية من التاسع وحتى السادس عشر.

وكان منتخب مصر للناشئات قد تأهل إلى ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت كل من منتخب المجر و منتخب الأرجنتين و منتخب الكاميرون و منتخب الصين و منتخب تشيلي.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة مننتخب مصر 12 لاعبة وهن:

ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

ويترأس بعثة منتخب مصر في المجر ، الدكتور شوكت صابر عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب ومحمد مهران مديراً فنياً ويسرا وعبد الكريم مدرباً عاما وأحمد سعد مدرباً والدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.