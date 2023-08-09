سهلة وشهية بمذاق مميز.. كرات جوز الهند

كرات جوز الهند من أطيب وصفات الحلويات البسيطة، وغنية مذاق شهي، سهلة التحضير، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كرات جوز الهند لضيافة المناسبات، حلى ساحر ورائع لضيافة مميزة ولذيذة

كرات جوز الهند



مقادير كرات جوز الهند

- جوز الهند : كوبان وربع

- سكر : نصف كوب

- السميد : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- برش البرتقال : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

كرات جوز الهند

طريقة التحضير

1. بوعاء الخلط، ضعي جوز الهند، ثم أضيفي السكر، والسميد، والبيكنج باودر، والفانيليا، وبشر البرتقال، والبيض، و2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، واخلطي المكونات جيداً، حتى يتشكل لديك خليط متجانس.

2. بطني صينية الفرن بورق الزبدة.

3. اصنعي من الخليط كرات متوسطة الحجم، وضعيها بشكل متباعد على الصينية.

4. أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180، لمدة 15 دقيقة.

5. قدمي كرات جوز الهند دافئة أو باردة.