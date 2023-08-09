المنيا تنظم ندوة بعنوان "الهجرة غير الشرعية " بقرى مطاي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مدينة مطاي شمال محافظة المنيا، برئاسة المحاسب هشام فايز ، بعقد ندوة تثقيفية لتوعية أهالي قرية منبال وشبابها، بأهمية قضية الهجرة غير الشرعية وخطورتها علي الأسرة والمجتمع سواء المحلي أو الدولي، وذلك بالتعاون بين إدارة المرأة ووحدة إدارة السكان بالوحدة المحلية لمجلس قروي منبال.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لنشر ثقافة التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية بالمراكز والقرى ، وجاء ذلك بحضور عادل عبد الوهاب رئيس قرية منبال ، ومسؤولي إدارة الامومة والطفولة ، ووحدة السكان بالوحدة المحلية وبعض أهالي قرية منبال

وبدأت الندوة بتقديم الترحيب للحضور ، والتعريف بخطورة قضية الهجرة غير الشرعية ، وتأثيرها علي الأسرة المصرية وعلي الدولة ، وأهمية تكاتف الجهود لمواجهتها والحد منها، ولتوعية الشباب بجريمة الهجرة غير الشرعية،

وأضاف رئيس المركز ، أن الدولة تتيح، وتدعم فرص العمل للشباب، فضلا عن الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للتعليم سواء الفني، أو العام ، وتنمية المهارات، والطاقات لدى الشباب من الجنسين، تزامنا مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري ”حياة كريمة”، والذي يهدف في المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان.