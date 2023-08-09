مجلس مدينة مطاي بالمنيا يناقش توصيل الغاز الطبيعي بالقرى

عقد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، اجتماعًا تنفيذيًا للتخطيط ووضع اللمسات النهائية لخطة توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز مطاي، والتي تشمل ( ابوان – بردنوها – أولاد الشيخ علي – كوم مطاي – ادقاق المسك)، بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لتلك القرى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة المشروع القومي لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي بالمراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور عبد الظاهر حسن، نائب رئيس المركز، ومسؤولي شركة المياه والشرب والصرف الصحي بمطاي، ورئيس هندسة طرق مطاي، ومندوب شركة الغاز ومسؤول سنترال مطاي، ومدير الصيانة بهندسة الكهرباء بمطاي، ومندوب شركة طاقة للغاز الطبيعي، ورؤساء قري ابوان، وبردنوها، بمطاي.

ورحب المحاسب هشام فايز رئيس المركز بالحضور، وأوضح أن الاجتماع جاء للتنسيق بين الإدارات المعنية لتوصيل خدمة الغازالطبيعي لقرى مركز مطاي بقطاع ابوان وبردنوها، وأكد رئيس المركز، على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية لتوصيل الخدمة للمواطنين، ولعمل محضر انضمامي بين كل الجهات المسؤولة، حتى تضطلع كل إدارة بتنفيذ ما جاء بمحضر الاجتماع.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، ستقوم بتذليل العقبات، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، حتى الانتهاء من خطة توصيل الغاز الطبيعي لمواطني القرى المذكورة، ويأتي ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية لتعميم توصيل خدمة الغاز الطبيعي، واستبدال استخدام الأسطوانات، والمتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ المشروع القومى، لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالقرى.