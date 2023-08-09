محافظ الأقصر وسفير التشيك يبحثان سبل تعزيز العلاقات في السياحة والثقافة والتعليم

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السيد ايفان جوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، وبرفقته المستشار الثقافي للسفارة التشيكية بالقاهرة.

وتناول اللقاء الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات بين مصر والتشيك.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير التشيكي؛ وأكد على عمق العلاقات المصرية -التشيكية.

كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالأماكن الأثرية فى البرين الغربي والشرقى .

وأبدي الطرفان رغبتهما فى تؤامة مدينة الأقصر مع احدي المدن التشيكية وأن يكون هناك تبادل في الخبرات والثقافات بين البلدين.

ووجه السفير التشيكي الشكر لمحافظ الأقصر علي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدا أن الشعب التشيكي يطمح لزيارة الأقصر ومعرفة تاريخها العريق.

وأشار السفير إلي رغبته بتنظيم أسبوع ثقافي لتبادل الخبرات المصرية- التشيكية، مضيفا أنه سوف يقوم بزيارة الأقصر خلال شهر نوفمبر القادم.