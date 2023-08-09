البطولة العربية.. تشكيل الشرطة العراقي لمواجهة النصر في نصف النهائي

أعلن أحمد صلاح المدير الفني لفريق الشرطة العراقي عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي والتي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023 وتقام مباراة اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

تشكيل الشرطة العراقي الرسمي لمواجهة النصر السعودي

أحمد باسل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد يحيى – مناف يونس – كرار عامر – فيصل جاسم.

خط الوسط: أحمد فرحان – إدريسا نيانغ – عبد المجيد بوبكر – فهد اليوسف.

الهجوم: آسو رستم – علاء عبد الزهرة.

ةتنطلق صافرة مباراة الشرطة ضد النصر في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ومن المقرر أن تُذاع مباراة النصر والشرطة عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

وتأهل النصر لهذا الدور بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.

بينما تغلب الشرطة العراقي على نظيره السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور الـ8 للبطولة العربية.