الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في إطار السعي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة ودفع عجلة التنمية..

الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة " حرفتك .. مهنتك " بمحافظة المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية  ، الخاصة  بالجلود  ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " ، بمركز شباب الحلواصى بمحافظة المنوفية .

وقدم الورشة المدرب عادل حسن عبدالعظيم  ، حيث تم تدريب الفتيات  والسيدات  على أنواع الجلود المستخدمه ، أساسيات قص الجلد ، وكيفية تنفيذ التصميم والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع،  بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية  ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية،  ونشر ثقافة العمل الحر  واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد  على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية .