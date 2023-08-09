الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة " حرفتك .. مهنتك " بمحافظة المنوفية

في إطار السعي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة ودفع عجلة التنمية..

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة ، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية ، الخاصة بالجلود ، والتي يتم تنفيذها تحت شعار " حرفتك .. مهنتك " ، بمركز شباب الحلواصى بمحافظة المنوفية .

وقدم الورشة المدرب عادل حسن عبدالعظيم ، حيث تم تدريب الفتيات والسيدات على أنواع الجلود المستخدمه ، أساسيات قص الجلد ، وكيفية تنفيذ التصميم والمواد المستخدمه لظهور المنتج النهائي .

يذكر أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدويه والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات لعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع، بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدويه والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل ، وذلك انطلاقا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد على دفع عجلة التنمية داخل الدولة المصرية .