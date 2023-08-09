لاعبا الزهور ضمن قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية ببطولة العلمين الدولية

يخوض نجما الكرة الطائرة بنادي الزهور، جودي محمد مدين ويوسف محمد ذكي مع المنتخب الوطني بطولة العلمين الدولية للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 حتى 26 أغسطس الجاري بمدينة العلمين لأول مرة بمصر بمشاركة أكثر من 20 دولة.

وقام المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور والأستاذ محمد مطيع سكرتير عام النادي باستقبال لاعبا الكرة الطائرة بالنادي جودي محمد مدين ويوسف محمد ذكي لتشجيعهما قبل المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة العلمين الدولية للكرة الطائرة الشاطئية والتي تقام لأول مرة في مصر.



وتخوض جودي محمد مدين بطولة العلمين الدولية مع لاعبة نادي الزمالك روان عشماوي. وتعتبر جودي محمد مدين من لاعبات النادي المميزات حيث تلعب مع فريق -17 سنة للكرة الطائرة واستطاعت تحقيق نتائج مميزة مع فريق النادي مثل ذهبية بطولة القاهرة والمركز الخامس في بطولة الجمهورية.

وقالت لاعبة الزهور: ”نجحت في دخول المنتخب الوطني بفضل تواجدي في نادي الزهور حيث كان يتم تصعيدي للعب مع الفريق الأول مما ساهم في ظهوري بشكل جيد“.

وأكدت لاعبة الزهور أن دعم وتشجيع مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش يمثل دافع كبير لكل اللاعبين ويدفعهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.

وأضافت جودي: ”هدفي تحقيق نتيجة جيدة في بطولة العلمين الدولية، فقد استطعنا الفوز على فرق تتكون من لاعبات أكبر منا ولدينا إمكانيات لتحقيق نتيجة مميزة في البطولة“.

فيما يخوض يوسف محمد ذكي منافسات بطولة العلمين الدولية في فريق مع لاعب نادي الصيد مازن ماجد مصطفى.

ويلعب يوسف ضمن فريق نادي الزهور -19 سنة حيث تدرج منذ طفولته في فرق النادي المختلفة واستطاع حجز مقعده في المنتخب بعد موسم مميز مع فريق نادي الزهور حيث حقق فريقه المركز الرابع في بطولة منطقة القاهرة، والخامس الجمهورية بالإضافة إلى ذهبية بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية.

وصرح يوسف ذكي: ”سعيد للغاية بتواجدي ضمن صفوف المنتخب الوطني واستطعت دخول المنتخب بفضل تواجدي في نادي الزهور وظهوري بشكل جيد خاصةً بعد حصولنا على ذهبية الدوري العام للكرة الطائرة الشاطئية رفقة زميلي محمد عبد الفتاح بعد الفوز على الشرقية للدخان وهو فريق يتكون من لاعبي المنتخب الأول“.

وأوضح لاعب الزهور أن النادي شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية في مجال الرياضة وبالأخص الكرة الطائرة تحت قيادة المدير الفني كابتن هاني عبد الحميد ودعم النشاط الرياضي ومجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش الذي يؤازر ويشجع جميع اللاعبين قبل البطولات ويكرمهم بعد البطولات الهامة.



وتقام بطولة العلمين الدولية ضمن فاعليات مهرجان العلمين، بمشاركة أكثر من 20 دولة.

يشارك في منافسات السيدات 22 فريقًا يمثلون 14 دولة وهي: النمسا، والصين، وجمهورية التشيك، وايطاليا، وليتوانيا، وقطر، سكوتلاندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وقبرص، وفنلندا، ورواندا، وسويسرا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف والتي تشارك ب 6 فرق.

بينما يشارك في منافسات الرجال 34 فريقًا يمثلون 19 دولة وهي: استراليا، والنمسا، وجمهورية التشيك، جامبيا، والمانيا، ولاتفيا، ولبنان، والمغرب، والنرويج، وقطر، والسعودية، وأسبانيا، وسويسرا، والكاميرون، وليتوانيا، وهولندا، ورواندا، والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر التي تشارك في منافسات الرجال ب 5 فرق.