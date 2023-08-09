طرح ديو الساحل الشمالي لـ محمد منير وميريام فارس (فيديو)

طرح كلا من الكينج محمد منير والفنانة ميريام فارس ثنائيتهم الجديدة “الساحل الشمالي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية.

تُعد “ الساحل الشمالي” ثنائية غنائية أشبه بالخيال، يجتمع صوت النوبة العتيق الكينج محمد منير مع حيوية وشقاوة الفنانة ميريام فارس في ديو “الساحل الشمالي”، الذي يشارك في ماراثون الإصدارات الغنائية لصيف 2023.

ومن المؤكد أن تحمل الأغنية أجواء صيفية التي تتبين من إسمها “الساحل الشمالي”، وتم الإعلان عنها مساء أمس، وتشوق المستمعون لتلك الثنائية الفريدة والغير متوقعة، حيث يحمل كلاً من منير وميريام فارس لونين غنائيين مختلفين .

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ منير من خلال أغنية “للي”، التي اقتربت من حاجز الـ 50 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها "سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

يالا ويا لالا ويا لالا يالا ويالا لِلّي

بعيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه

يالا ويا لالا ويا لالا يالا ويالا لِلّي