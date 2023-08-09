إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى مركز الفيوم لتحسين الضغوط

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم، أن الشركة تواصل جهودها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنيين وتحسين الضغوط بالقرى والعزب نهايات الشبكات أوذات المنسوب المرتفع والتى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف .

وأوضح النجار، أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقري الشيمي ، الشركة بمركز الفيوم، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من ضعف طغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونهما نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم ، علاوة على كثافة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة ، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر ٤بوصة بقرية الشركة ، وتنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر ٦ بوصة بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم .

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية ،مناشي العرب ،صالح جمعه ، البري ، سليم رشدي ، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم اقطار مختلفة .

استقبال شكاوى المواطنين

فى سياق متصل أشار إلى أن الشركة تستقبل كافة شكاوى واستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن بالشركة ١٢٥ من اى تليفون ارضى ، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك .

وعقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الاجتماع الشهرى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة بالمواقع المختلفة ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم والممول من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية EBRD ، البنك الأوروبى للاستثمارEIB ، ومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى NIF .

تستهدف المشروعات خدمة ٥٧ قرية بالصرف الصحى، من خلال إنشاء شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى ، وذلك بحضورالمهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، المهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشارى "ستانتيك " ، ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة الخرافي ، شركة اولاد حسن علام ، شركة سبكترا ، شركة سامكريت مصر ، شركة الرواد .

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم أن الشركة تقدم تحرص على تقديم كافة سبل الدعم الممكنه والمساهمة فى تذليل العقبات لنهو المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة ، مشيرا الى تنفيذ عدد كبير من الأنشطة المجتمعية بهدف رفع وعى المواطنين بقرى المشروع من خلال برامج التوعية المستمرة وحملات طرق الابواب واللقاءات المجتمعية لتعريف المواطنين بالمشروع والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى تذليل العقبات وإنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة .

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