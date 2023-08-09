رئيس جامعة أسيوط يشارك المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري

حضر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المُتعلقة بدراسة وإعداد السياسات العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعات، كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية البحثية.

وتأتي الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بهدف مناقشة وتطوير السياسات العامة للدراسات العليا والبحوث في الجامعات المصرية. وتعتبر هذه الجلسات فرصة هامة للتعاون والتفاعل بين رؤساء الجامعات والخبراء في مجال الدراسات العليا والبحوث، بهدف تطوير جودة التعليم العالي وزيادة المساهمة البحثية في مختلف المجالات

تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

في هذا الاجتماع الدوري، تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير العملية البحثية في الجامعات. وقد تم التركيز بشكل خاص على وضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الأكاديمية، مع التأكيد على أهمية الابتكار والتطبيقات العملية للبحوث الأكاديمية.

وتمكن المجلس من التوصل إلى عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق أهداف تطوير العملية البحثية، بما في ذلك إنشاء برامج تدريبية متخصصة للباحثين وتشجيع التعاون البحثي الدولي. وتم أيضًا التأكيد على ضرورة تعزيز التمويل البحثي للجامعات، وتشجيع الشركات والمنظمات على دعم البحث العلمي والابتكار.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث في تعزيز البحث العلمي وتطوير العملية البحثية في الجامعات المصرية. كما أكد على التزام جامعة أسيوط بتعزيز روح الابتكار والتطوير في البحث العلمي، وتشجيع الطلاب والباحثين على تحقيق الاكتشافات الجديدة وتطبيقها في مجالات العمل المختلفة.

رئيس جامعة اسيوط يشارك المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري

رئيس جامعة اسيوط يشارك المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري

رئيس جامعة اسيوط يشارك المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري