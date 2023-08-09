محافظ سوهاج يستقبل وفد كلية اللاهوت مجمع المثال المسيحي

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، وفد كلية اللاهوت مجمع المثال المسيحي للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور كل من: القس كمال لطفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجمع المثال المسيحي بمصر، والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية، ورضا عزت المستشار الإعلامي للكلية، وذلك على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية بسوهاج.

رحَّب محافظ سوهاج بالوفد، وتناول اللقاء التعريف بالكلية وأبرز أهدافها، كما تطرَّق اللقاء إلى الحديث عن أبرز الإنجازات والمشروعات التي شهدتها سوهاج خلال الفترة الماضية، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و الخطط الاستثمارية السنوية، والتي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

أعرب الوفد عن خالص شكرهم للسيد المحافظ على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تشهده المحافظة من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، وفي نهاية اللقاء قام أعضاء الوفد بإهداء المحافظ درع الكلية، تقديرًا لجهوده التنموية بمحافظة سوهاج والتى أصبحت ملموسة لجميع المواطنين.