الدوري الإنجليزي.. وست هام يتطلع لموسم مختلف في البريميرليج

يتطلع وست هام يونايتد لموسم مختلف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد المستويات الجيدة للفريق خلال الموسم الماضي 2022/2023.

وضمن الفريق الإنجليزي التواجد في الدوري خلال الموسم المقبلة، على الرغم من ضعف الإمكانيات خلال الموسم الماضي.

ونجح الشواكيش في التواجد بالمركز الـ 14 ضمن ترتيب البريميرليج، مما يجعل الجهاز الفني للفريق بقيادة ديفيد مويس يأمل في تحقيق بداية مميزة.

تدعيمات مميزة

نجحت إدارة وست هام في التعاقد مع لاعبين مميزين، حيث ضم كل من: نيكولا فلاسيتش، قادمًا من تورينو الإيطالي، وهاري ماجواير، المنضم من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وداني إنجز، منتقل من وولفرهامبتون، ولوكاس باكيتا، ونيكولا فلاسيتش، القادم من تورينو الإيطالي.

رحيل مؤثر

بينما رحل قائد الفريق ديكلان رايس لـ اَرسنال، بعدما تمسك اللاعب بالرحيل عن النادي، من أجل تحقيق حلمه باللعب ضمن صفوف الجانرز.

فيما غادر جيانلوكا سكاماكا الفريق الإنجليزي، لينتقل لـ أتالانتا الإيطالي، حيث أبدى رغبة كبيرة في الانتقال للكالتشيو.

هدف وست هام في البريميرليج

يترقب عشاق وست هام افتتاح الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد، حيث يرغب النادي في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

فيما يرغب مويس، مدرب الفريق، في الوصول للتشكيلة المناسبة للاعتماد عليها خلال الموسم المقبل من البريميرليج، والذي يتوقع أن تكون المنافسات شرس وقوي.