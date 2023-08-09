محافظ أسيوط: "دعم تنفيذ مشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي"

بصعيد مصر"ISWS"

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لمشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS" والذى يجرى تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية، ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر وهي أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تم عقد ورشة عمل مشتركة لتطبيق آلية بطاقة تقييم الخدمات للعاملين بالوحدة الملحية لمركز ومدينة الفتح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي بعض الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بمركز الفتح.

بحضور أحمد محرز استشارى مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية “VNG”، ومحمود فوزى مدير إدارة الإعلام بالمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعمرو زهرى مسئول منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء، والمهندس أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة، والمتابعة وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وثناء فارس منسق ميداني بـ "VNG" وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح أحمد محرز، أن ورشة العمل تضمنت عرض ومناقشة نهجية وأهداف تطبيق بطاقة تقييم الخدمات والنتائج المستهدفة منها وشرح أهداف وكيفية القيام بتحليل SWOT ووضع مؤشرات أداء لقياس جودة واعتمادية الخدمة، وشارك الحضور في مجموعات عمل لإعداد وتحليل SWOT ووضع مؤشرات الأداء للجوانب التي سيقع عليها الاختيار للتحسين ووضع درجات لمؤشرات الأداء المتفق عليها، طبقًا للوضع الحالي للخدمة من طرف ممثلي شركة المياه والمواطنين، كما شمل اليوم الثاني للتدريب عرض طريقة وضع خطط لتحسين وتطبيق معايير SMART على أهداف الخطة وكيفية تنسيق أدوار مختلف الأطراف في التنفيذ والإشراف والمتابعة، ومجموعات عمل لوضع خطط التحسين وتحديد الجداول الزمنية وتوزيع المسئوليات والأدوار وعرض الخطط وترشيح أعضاء لجنة التسيير المشتركة.

كما تم عقد جلستي مناقشة لممثلي شركة مياه الشرب والعاملين بالوحدة المحلية لمركزي ساحل سليم والبداري وتم خلالها مناقشة المقترحات الخاصة ببطاقة تقييم الخدمات.

أشار محافظ أسيوط، إلى أن أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وخصوصًا ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى أنه يجرى تنفيذ أكثر من 153مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة منها 10 محطات معالجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية تعدت 15 مليار جنيه، ومشروعات مياه الشرب بلغت 149 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه منها 42 محطة مياه.

أكد المحافظ، أهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم إدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية مؤكدًا، أهمية الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركات المرافق في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية، وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية.