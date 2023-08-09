كانون تطلق مركز الاتصالات وخدمة العملاء في مصر

أعلنت شركة كانون "Canon" عن إطلاق مركز الاتصالات وخدمة العملاء للشركة في مصر.

قال سوميش أدوكيا، المدير العام لشركة كانون وسط وشمال إفريقيا، إن المركز هو مركز الاتصال الأول من نوعه في مصر وأفريقيا.

أضاف توشار فاشنافي، مدير التخطيط الاستراتيجي لشركة كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن المشروع هو ثمرة التعاون مع شركائنا في مصر ويعكس مدى الاهتمام بعملائنا في مصر.

تابع أن مصر دولة محورية لنجاح كانون في أفريقيا ونحن نفخر بطلاق المركز من مصر، كما أن المشروع يعزز منهجيتنا في القرب من العميل.

قال إن المشروع لن يخلق فقط فرصاً ولكنه يزيد من قدرات وخبرات العاملين بالمركز.

أشار إلى أن الهدف هو تحقيق التواصل والعمل عن كثب مع كل عملاء كانون، وهي الركيزة الأساسية التي ستؤدي ثمارها لنا والعميل أيضا.

أوضح أن كانون تهدف إلى تقديم خدمات ومنتجات يصبو إليها العملاء داخل السوق المصرية.