الدوري الإنجليزي.. 6 راحلين وصفقات علي استحياء أبرز إستعدادات برايتون للموسم الجديد

أعد نادي برايتون الإنجليزي عدته لخوض منافسات الموسم الجديد 23-2024، وذلك من خلال إعادة ترتيب هيكلة الفريق، حيث تمكن النادي من التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بجانب رحيل 6 لاعبين أبرزهم ماك أليستر إلي نادي ليفربول.

ونعرض في السطور التالية إستعدادات برايتون لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

صفقات برايتون في الموسم الجديد:

أولي صفقات برايتون كانت بالتعاقد مع محمود داوود قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة إنتقال حر.

كما تعاقد مع اللاعب بارت فيربوجين من فريق أندرلخت البلجيكي مقابل 20 مليون يورو.

كما أتم تعاقده مع لاعب خط الوسط جيمس ميلنر من فريق ليفربول بعد إنتهاء تعاقده لينتقل إلي برايتون مجانًا.

رابع الصفقات بالتعاقد مع اللاعب جواو بيدرو من نادي واتفورد مقابل 34.2 مليون يورو.

وأخر صفقات برايتون كانت بالتعاقد مع أدريان مازيلو قادمًا منن فارول كونستانتسا مقابل 3 ملايين يورو.

اللاعبين الراحلين عن برايتون في الانتقالات الصيفية الحالية

رحل عن صفوف فريق برايتون6 لاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك كالتالي:

البداية كانت برحيل أليكسيس ماك أليستر لصفوف نادي ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

كما رحل تايلور ريتشاردز لفريق كوينز بارك رينجرز مجانًا وذلك بعد إنتهاء تعاقده.

بالإضافة لرحيل هايدن روبرتس إلي فريق بريستول سيتي مجانًا

كما رحل عن برايتون الاعب عبد الله سيما لفريق رينجرز وذلك علي سبيل الإعارة .

بالإضافة لرحيل رضا خضره إلي صفوف ريمس مقابل 1.9 مليون يورو

وأخبرا رحيل روبرت سانشيز إلي صفوف تشيلسي مقابل 23 مليون يورو وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.