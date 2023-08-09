قطار كابيتانو مصر يصل محافظة الغربية

الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني للمشروع الأكبر فى مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) إلي محافظة الغربية بنادي بلدية المحلة، أيام ٩ و ١٠ أغسطس الجاري.



يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم اجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والاندية المصرية والعالمية.



أكد وزير الشباب والرياضة، للمتقدمين ببرنامج كابيتانو مصر، أن مصر تمتلىء بالمواهب الواعدة فى مختلف الألعاب وسيحققون لمصر مزيداً من الإنجازات الرياضية فى مختلف المنافسات العالمية، قائلًا : " الوزارة تتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات فى إكتشاف ورعاية تلك المواهب على مستوى جميع محافظات الجمهورية".



وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلي المنهجية العلمية الحديثة التى تعتمد عليها الوزارة فى مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب..