إعدام 86 طن أغذية بالشرقية لوجود تغير في خواصها الطبيعية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ ٤٥ يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٥٥١١ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ٥٩٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وتم إعدام ٦١ طن و ٦٧١ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٢٥ طن و ٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ١٣٣٦ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٣١١٧ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.