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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العناية الإلهية تنقذ الأهالى من الموت إثر انهيار عقار المنشية بالإسكندرية

انهيار عقار المنشية
انهيار عقار المنشية

أنقذت العناية الإلهية سكان منطقة المنشية من الموت المحقق إثر انهيار أحد العقارات القديمة بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية، وذلك دون سقوط ضحايا أو إصابات بين المارة.

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 34 شارع محمود عسل بمنطقة المنشية، وانتقل ضباط القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 3 طوابق، خال من السكان، وانهيار سقف حجرة بالطوابق من الثالث إلى الأول، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وقالت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إن العقار المنهار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عامين لم ينفذ ويحمل رقم 11 لسنة 2022.

وأوضحت «نهى» أن العقار خال من السكان والمنقولات، مشيرًا إلى أنه تم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين والسيارات.