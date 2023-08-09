بيطري الأقصر: تحصين22637 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة ٢٢٦٣٧، وذلك فى ضوء تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام ٢٠٢٣، بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر؛ وفقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

واوضح مدير المديرية أن بيانات التطعيمات كالتالى :

١- اجمالى أعداد الأبقار ٨٩٦٦.

٢- اجمالى أعداد الجاموس ١٧٥٥.

٣- اجمالى أعداد الاغنام والماعز ١١٩١٦.

موضحاً ان مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها تواصل أعمال التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بجانب أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية.



وأشار إلى استمرار أعمال التوعية والإرشاد لمربى وتجار الماشية باهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعيتهم بخطورة هذه الامراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة و تكثيف جهود لجان التقصى والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى .