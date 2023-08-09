فولكروج يقترب من الاستمرار مع  فيردر بريمن إلا في حالة واحدة

يقترب المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج من تجديد عقده مع نادي فيردر بريمن الألماني والاستمرار مع الفريق، إلا في حالة واحدة.

وهذه الحالة هي تلقي عرض لا يمكن رفضه حيث قدم ناديه امتيازات مالية في عرضه للاعب لتجديد العقد حتى عام 2026، ويتضمن شرطا جزائيا، إذ يميل اللاعب للبقاء إلا في حالة تلقي عرض كبير.

ومدد فولكروج "30 عاماً" تعاقده مع فيردر بريمن في العام الماضي ليستمر حتى عام 2025، لكن ذلك قبل أن يشارك مع المنتخب الألماني، حيث خاض مع المنتخب كأس العالم 2022 وبعدها تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني.

ويجري فيردر بريمن وفولكروج محادثات منذ أسابيع، وأكد فرانك بومان المدير الإداري للنادي إنه في الوقت الذي يبذل فيه بريمن قصارى الجهد من أجل بقاء اللاعب، إلا أن الإمكانيات المالية محدودة.