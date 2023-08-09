منح من النهضة للأسمنت للتلاميذ الأولى بالرعاية فى قنا

التقى أشرف الداودي محافظ قنا، بالمهندس مجدى توفيق الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النهضة للصناعات بقنا؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والشركة في مجالات دعم المجتمع المحلى وتنمية قطاع الصناعة.

وأكد المحافظ، أنه تم مناقشة دور الشركة في دعم المجتمع المحلى انطلاقا من المسئولية الاجتماعية لشركات ومصانع القطاع العام والخاص.

وكشف المحافظ، أن المصنع يقوم بدعم منظومة النظافة في مدينة قنا، من خلال تدبير أجور عمال النظافة للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، مما يسهم في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة والمظهر الحضارى لها.

وتداول المحافظ، حول سبل الاستفادة من المخلفات المُجمعة بعد فرزها، من خلال تشغيل خط إنتاج RDF " الوقود البديل لمصانع الأسمنت "، حيث يؤدي استخدام بدائل الوقود الى خفض كمية المخلفات التي يتم دفنها بالمدافن الصحية، كما يتم خفض انبعاثات الهواء الناتجة عن الحرق المكشوف لهذه المخلفات.

ونوه أن المحافظة تحرص على تقديم الدعم اللازم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت.

وذكر المهندس مجدى توفيق الرئيس التنفيذى لشركة النهضة للصناعات بقنا، حرصه على استمرار سياسة الشركة التى تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في المناسبات المختلفة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تقدم الشركة مجموعة من الشنط المدرسية، تحتوى كل منها على الأدوات المكتبية اللازمة، وسوف يتم تسليمها لمديريتىّ التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى قبل بداية العام الدراسى الجديد، لتتولى كل منهما توزيع الشنط على طلاب وتلاميذ الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا.

وأضاف أن ادارة الشركة تحرص على تقديم كل أوجه الدعم لخدمة المجتمع القنائى، من خلال السعي إلى الحفاظ على نظافة البيئة وجودة الهواء والاعتماد على بدائل للوقود الأحفورى، كما أكد اهتمام الشركة بالعاملين بها من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوفير كل أوجه الرعاية لهم.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس ايهاب دويدار رئيس قطاع العمليات، واللواء أيمن سعد مستشار إدارة العلاقات الحكومية، ومحسن صلاح موسى مدير إدارة العلاقات العامة بالمصنع.

مستجدات إمداد مدينة الأمل بالمرافق

في سياق ذي صلة، قال المحافظ، إنه تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمدينة الأمل، شمال قنا، بطول 70 كيلو مترا بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم استكمال تنفيذ الشبكة في فترة أقل من 18 شهر، بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه.

وأضاف أنه تنفيذ شبكة صرف صحي أخرى بطول 37 كيلو متر بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 12 شهرا بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه.

وشدد المحافظ، على مراعاة معايير الجودة و مطابقته للمواصفات القياسية لاستلام أعمال البنية التحتية الخاصة بمدينة الأمل، عقب إنهاء الهيئة العربية للتصنيع اعمال البنية التحتية.

واستعرض المحافظ، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع بالمسؤولين المختصين بحضور نائبه الدكتور حازم عمر، إعداد الشركة الحديثة للغاز الدراسات والمقايسات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للغاز الطبيعي بمجمع الامل السكني.

وناقش معدلات تنفيذ شبكة الصرف الصحي بموجب البروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى، موضحا أنه

وأبرز المحافظ، أنه سيتم تنفيذ خطوط وشبكات المرافق بشكل نموذجى من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

ومدينة الأمل مدينة سكنية، من المقرر أن تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، حيث تقع على مساحة 1539 فدان تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".





