الدوري الإيطالي: ميلان يستعد للإنتفاضة بعد موسم للنسيان

يستعد نادي إي سي ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي للموسم الكروي الجديد بقوة بعدما عانى في الموسم الماضي من أجل الصعود لدوري أبطال أوروبا.



عانى ميلان في الموسم الماضي بالدوري الإيطالي “calcio a” بعدما قاتل على مركز مؤهل للتأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد صراع مع روما وأتالانتا، ذلك بعدما توج في الموسم قبل الماضي ببطولة الكالتشيو.



استعدادات ميلان



بدأ ميلان استعدادته للموسم الكروي الجديد مبكرا بمعسكر قوي، وألتقى أمام ““Lumezzane” في أواخر شهر يوليو، وأنتصر عليه بسباعية نظيفة، قبل أن يتلقي ريال مدريد لكنه خسر بنتيجة 3-2.



بعدها ألتقى ميلان مع يوفنتوس وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما، قبل أن يتنتقل اللقاء إلى ركلات الترجيح ، ويسقط الروسونيري بنتيجة 4-3.



ثم واجه ميلان، برشلونة ، وخسر امامه بهدف نظيف، قبل أن يخوض الروسونيري ضد مونزا مباراة في كأس تكريما لمالك ورئيس الناديين السابق بيرلسكوني.



انتصر ميلان على مونزا بركلات الترجيح في كأس سيلفيو بيرلسكوني الودية بعد نهاية الوقت الأصلي للفريقين بنتيجة 1-1.



مازال ميلان لديه 3 مواجهات استعدادا للموسم الجيدد أمام كل من: ترينتو، والنجم الساحلي، ونوفارا.

يستهل ميلان مشواره في بداية الموسم من الدوري الإيطالي أمام بولونيا خارج الديار على ملعب الأخير بعدها يلتقي أمام تورينو على ملعب "سان سيرو".

صفقات ميلان:



يونس موسى قادما من فالنسيا، صامويل تشوكويزي لاعب فياريال، نوح أكافور نجم سالزبورج، كريستيان بوليسيتش ولوفتس تشيك لاعبا تشيلسي، ولوكا روميرو لاعب لاتسيو.



الراحلين عن ميلان:



رحل أنتي ربيتش إلى باشتكاش التركي، بالإضافة للموافقة على بيع ساندو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 64 مليون يورو، ورحيل دانيل مالنيدي على سبيل الإعارة إلى إمبولي، واعتزال الاسطورة زلاتان إبراهيموفيتش، وبوكايوكو بعد نهاية إعارته ليعود لتشيلسي وبراهيم دياز بعدما انهى ريال مدريد إعارته، وديست لاعب برشلونة.

