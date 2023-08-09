فاسيليو: تدريب الأهلي شرف كبير أحلم به

أكد بابا فاسيليو، المدير الفني لـ البنك الأهلي، أنه يريد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يومًا ما.

وأعرب فاسيليو عن اعجابه الشديد بالمارد الأحمر، خاصة وأن الفريق دائمًا يفوز بالبطولات خلال الفترة الماضية.

وشدد على أنه من اختار أيمن أشرف، الظهير الأيمن للأهلي، من أجل تدعيم صفوف البنك الأهلي خلال الموسم المقبل.

تصريحات بابا فاسيليو

تحدث بابا فاسيليو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "اخترت أيمن أشرف قادمًا من الأهلي للتعاقد معه، صوبت نظير عليه عقب انتهاء الموسم".

وتابع: "امتلكت قائمة من اللاعبين الذين أنهوا عقودهم، ولدي معرفة بالدوري المصري بصورة جيدة وجميع اللاعبين".

وأضاف: "نمتلك في البنك الأهلي عدد من اللاعبين الذين يمتلكون شخصية قيادية، وأيمن أشرف يستطيع أن يلعب دورًا هام بخبراته الكبيرة".

وأختتم فاسيليو تصريحاته: "ليس ضروريًا أن ترتدي شارة القيادة لتكون قائدًا للفريق، وشرف كبير أن أتولى تدريب النادي الأهلي يومًا ما".