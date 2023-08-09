تضامن المنيا تفتتح ورشة عمل للمشروع القومي لتنمية الأسرة

افتتح أشرف أديب، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي للتمكين الاقتصادي، ورشة العمل التنسيقية بمحافظة المنيا، بحضور ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وفريق عمل المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.

أشاد أشرف الديب، بالجهد الذي تبذله المؤسسة العامة للتكافل بالتنسيق مع مديرية التضامن، في سبيل التمكين الاقتصادي للأسر المستهدفة وتحقيق أهداف المشروع.

أكد ياسر بخيت، أن المشروع يستهدف 25.000 من الأسر، التى تستفيد من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بجميع فئاتها من الشباب، فى سن العمل، وذلك من خلال قاعدة بيانات الوزارة، والتى تضم الفئات المستهدفة كافة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح الديب، أن المشروع يأتي استكمالًا للجهود التي تقودها معالي الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي تحت شعار "من الحماية للإنتاج"، إذْ يتم تقديم حزمة من الأنشطة والخدمات تتمثل في: تدريب السيدات على كيفية إدارة المشروعات المدرة للدخل، ومساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الاقتصادية الخاصة، من خلال تقديم قروض ميسرة جدًّا، و تدريبهن على حساب الربح والاستثمار فى مشروعاتهن ليصبحن مؤهلات للحصول على القروض وتقديم الخدمات المتعددة للأسرة، موضحًا أن الوزارة تقدم إرشادات وخدمات رعاية بيطرية للمشروعات، الخاصة بتربية الثروة الحيوانية، وتنفذ حملات لتوعية مربيات الثروة الداجنة، وللحفاظ على الحرف التراثية، يستهدف المشروع تدريب السيدات على الحرف التراثية، كما يوفر كل سبل الدعم المؤسسي والفني لفرق العمل التى تنفذ المشروع.

أشار أديب، إلى أن الوزيرة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وحريصة على تمكينهم اقتصاديًّا وأن يصبح لدى كل أسرة مشروع اقتصادي مدرًّا للدخل.