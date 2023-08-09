إزالة 185 حالة إشغال طريق بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع كل الإشغالات، وذلك من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية ودورية لرفع الإشغالات، على جانبي الطريق، من أجل عودة الانضباط للشارع المنياوي، حيث تم تحرير ٥ محاضر بمحيط مديرية التربية والتعليم بحى شمال المدينة.

أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة كل الإشغالات بعدد من الشوارع والأحياء الرئيسية بدائرة المركز، ضمت شوارع ( الشيخ درويش ـ الصاغة ـ تونى بك ـ العرفانى)، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 87 مخالفة تنوعت ما بين ( إزالة إدارية- إشغال طريق) .

أشار عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق نفذت حملة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة حيث حررت 10 محاضر إشغال طريق، وفى مركز ومدينة بنى مزار، قال عماد حسن رئيس المركز، أنه تم تحرير 83 محضر إشغالات للطريق العام، تنوعت بين 9 إشغال، وضبط 9 محاضر إشغال طريق، و 65 إزالة إدارية.