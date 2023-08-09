نيمار يخطط للعودة لـ برشلونة من بوابة الهلال السعودي

يتواصل الجدل حول مستقبل الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، مع فريقه، بعدما أبدى اللاعب رغبة قوية في الرحيل عن النادي العاصمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع نيمار لمعرفة رغبته في اللعب داخل دوري "روشن" خلال الفترة المقبلة.

ويبحث نيمار إمكانية عودته لبرشلونة خلال الموسم الجديد، بعد المعاناة الكبيرة التي مر بها اللاعب داخل صفوف النادي الباريسي طيلة السنوات الماضية.

وأوضحت تقارير صحفية برازيلية أن نيمار يخطط للعودة لبرشلونة من خلال بوابة الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الدولي البرازيلي يعلم أن البارسا يمر بأزمة اقتصادية كبيرة خلال الموسمين الماضيين، مما يجعل انتقاله مباشرة من باريس لبرشلونة صعب للغاية.

وأكدت أن اللاعب يُفكر في الانتقال لصفوف الهلال السعودي خلال الموسم الجديد بعقد يمتد حتى 3 سنوات، لكنه سيشترط على إدارة الزعيم الخروج معارًا لبرشلونة لمدة موسم على الأقل، وذلك لتحقيق هدفه في العودة مجددًا لـ "كامب نو".

بينما كشفت التقارير على أن راتب اللاعب سيتحمله النادي السعودي طيلة فترة الإعارة، على أن يكون هناك اتفاقيات بين إدارة الناديين.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، لينتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تُعتبر الأكبر في تاريخ كرة القدم، بعدما دفع الفريق العاصمي.