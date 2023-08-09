تحصين 315 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

وترقيم وتسجيل 5355 رأس..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشددًّا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية.

فى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 15 يوليو 2023، قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٣ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ٣١٤ ألفًا و ٩٤٧ رأس ماشية مابين تحصين ١٥٦ ألفًا و ١٩رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و ١٥٨ ألفًا و ٩٢٨ ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ٥٣٥٥ رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية، و حمى الوادي المتصدع وتم عقد٢٢٧١ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.