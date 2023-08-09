52 مليون جنيه قيمة بيع حوش زراعية بالعاشر من رمضان

عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية المدينة، اليوم الأربعاء، جلسة المزاد العلني، لبيع عدد 2 حوش زراعي بالمدينة رقمي 65 ، 77 بمساحات تتراوح من 10 أفدنة إلى 13 فدانا.

وحضر جلسة المزاد التي عقدت بالقاعة الرئيسية بمقر الجهاز بمدينة العاشر من رمضان؛ مُمثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المُزايدين.

وأسفرت جلسة المزاد عن بيع 2 حوش بإجمالي مبلغ 51 مليون و543 ألفا و470 جنيه تقريبا.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكل الأنشطة، وأن هذه المزادات تؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز تنمية المدينة بزيادة الخدمات بها للمواطنين والمستثمرين.