برشلونة يحسم موقفه من عودة نيمار

تحدث ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في برشلونة حول الأنباء التي تفيد حول إمكانية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان.



كان نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان بعدما دفع قيمة الشراط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).



وضع اسم نيمار بالعودة إلى البارسا، وسط اقتراب رحيل عثمان ديمبلي من الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف.



قال أليماني في تصريحاته أن اسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة، مضيفا: "نركز حاليا على ملف الراحلين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية.



يأتي ذلك وسط تقارير تشير لاهتمام الهلال السعودي في ضم نيمار هذا الصيف، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب نجوم الساحرة المستديرة.



يملك نيمار صاحب الـ31 عاما، عقدا مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2025، وقد أخبر ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي.

