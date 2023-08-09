حارس آرسنال يرحل عن المدفعجية

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تعاقده مع الحارس الدولي الأمريكي مات تيرنر قادما من آرسنال ووقع معهم عقدا يمتد حتى 4 سنوات مقبلة.



لم يكشف نادي نوتنجهام فورست قيمة الصفقة للحارس تيرنر (29 عام)، لكن رجحت التقارير الأمريكية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 13 مليون دولار.



وقرر مات تيرنر الرحيل عن صفوف نادي آرسنال، من التعاقد مع الحارس الإسباني دافيد رايا من برينتفورد، ما سيقلّص من فرص الدولي الأمريكي في المشاركة معهم.



أكد تيرنر الذي رحل من نيو إنجلاند ريفولوشن إلى الجانرز في يونيو الماضي، وتولى حراسة المدفعجية في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الموسم الماضي لموقع فوريست "هو تحدٍ كبير وخطوة عظيمة في مسيرتي".

