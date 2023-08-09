باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل نيمار

منح باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه نيمار جونيور الضوء الأخضر لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والاَسيوية بضم اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار طالب إدارة باريس سان جيرمان بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الهجوم الجماهيري الذي تعرض له خلال الموسم الماضي.

وأوضحت أن الدولي البرازيلي يبحث عن العودة لبرشلونة خلال الموسم الجديد، لكن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، يرفض عودة اللاعب مرة أخري للفريق.

وشددت التقارير على أن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، أبدى رغبة قوية في إعادة اللاعب، لكن وضع الأمر برمته للمدرب الإسباني، ليصبح تشافي صاحب القرار الأول والأخير في عودة نيمار مرة أخري للبارسا.

في سياق متصل، أبدى الهلال السعودي رغبته في التعاقد مع نيمار جونيور خلال الميركاتو الحالي، حيث يبحث عن تدعيم صفوفه بفرمان من البرتغالي جيسوس، مدرب الفريق.

كما يسعى تشيلسي للحصول على خدمات اللاعب، بعد المعاناة الهجومية التي تعرض لها الفريق خلال الموسم الماضي، مما جعل البلوز بيتعد عن المنافسة عن اللقب القاري والمحلي.

الجدير بالذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017، لينتقل لصفوف باريس سان جيرمان، بعدما دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي كان مُقدرًا بـ 220 مليون يورو.