موقف وست هام من بيع باكيتا للسيتي

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحركاته من أجل ضم لاعب وسط جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خسارة الكاي جوندوجان الذي رحل بعد نهاية عقده إلى برشلونة.



أكدت التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي، أرسل عرضا إلى وست هام يونايتد من أجل ضم اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا هذا الصيف.



وواصلت التقارير أن مانشستر سيتي يجهز مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، نظير الحصول على خدمات لوكاس باكيتا.



وتابعت أن وست هام متردد في بيع اللاعب، خاصة وأنه من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ديفيد مويس.

وكان باكيتا انتقل إلى وست هام يونايتد قادما من صفوف نادي أولمبيك ليونم الفرنسي.



لكن وست هام قد يطلب زيادة المقابل المادي من مانشستر سيتي، من أجل السماح برحيل لوكاس باكيتا ( 25 عاما).

