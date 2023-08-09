"دماغنا نفس الموجة".. كارمن سليمان تغازل زوجها بلقطة رومانسية على الشاطئ

ظهرت المطربة كارمن سليمان في لقطة رومانسية مع زوجها الملحن مصطفى جاد، ليخطفا الأنظار بجمالهما وحبهما المتبادل، ونشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد

وتألقت كارمن سليمان ببلوزة باللون الفستقي مكشوفة الأكتاف والصدر، ونسقت معه بنطال جينز باللون الكحلي الفاتح.

واعتمدت كارمن تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب ولامع، كما اعتمدت المكياج الهاديء، فاختارت اللون النود كأحمر شفاه ناعم وجذاب، واعتمدت ظلال العين بدرجات النود الفاتحة.

وظهرت كارمن خلف زوجها، الذي ظهر مرتديًا قميص نفس لون البلوزة التي ارتدتها كارمن، باختلاف لون البنطال، إذ اختار اللون البيج الفاتح؛ ليستوحى إطلالته من الصيف ولون الرمال.

كارمن سليمان وزوجها

"أنت الوحيد اللي فاهمني".. كارمن سليمان تغازل زوجه

ونشرت كارمن سليمان مسبقًا صورة جمعتها بزوجها مصطفى جاد في لقطة رومانسية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، آخذين صورة بخاصية "السيلفي"، مرتدية مايوه كب باللون الأخضر والأصفر، وهو خلفها مرتدي قميص باللون الأصفر أيضًا.

وعلقت كارمن في تويته لها قائلة: "أنت الوحيد اللي فاهمني ودماغنا على نفس الموجة ".

كارمن سليمان

بداية مشوار كارمن سليمان الفني

ذاع صيت كارمن سليمان منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة.

وفازت كارمن سليمان بلقب أراب آيدول في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة أصوات عالية من قبل الجمهور.

وفازت أيضًا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية، كما حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

وطرحت كارمن سليمان ألبومها الأول "أخباري" من كلمات الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014، وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة.

كما اشتركت كارمن مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية "عظمة على عظمة" وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.

وتعتبر "كلام كلام" أول أغنية لكارمن والتي طرحتها في 4 من مارس عام 2013.