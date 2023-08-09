لاعب مانشستر يونايتد السابق يعود للدوري الألماني

أنتقل المهاجم الهولندي فوتر فيجورست لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى هوفنهايم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من بيرنلي الإنجليزي.



أكد نادي هوفنهايم التعاقد مع اللاعب فيجورست بشكل رسمي على سبيل الإعارة دون إيضاح إذا كان عقد الإعارة يتضمن بندا يتيح الشراء.



ولعب فيجورست صاحب الـ31 عاما 4 مواسم في الدوري الألماني مع فولفسبورج قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في يناير 2022 بعقد يستمر حتى عام 2025.



لكن هبط ناديه بيرنلي إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب"، لكنه لعب على سبيل الإعارة لكل من بشكتاش التركي ومانشستر يونايتد في الموسم الماضي.



وصارع هوفنهايم على الاستمرار في دوري الدرجة الممتاز، أعرب النادي الألماني عن سعادته للتعاقد معه وصرح ألكسندر روسن المدير الإداري بالنادي عن الصفقة:" "رائع واستثنائي" وأبدى أمله في أن يعزز أداء الفريق ككل من خلال "عقليته وخبرته ودقته".



ويبدأ هوفنهايم مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بمواجهة فرايبورج يوم 19 أغسطس الحالي.

