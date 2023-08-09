وقف الرحلات الجوية والبحرية.. كوريا الجنوبية تستعد لخانون

توقفت عشرات الرحلات الجوية والبحرية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، قبيل هبوب إعصار استوائي تسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر واقعة جنوب غربي اليابان لأكثر من أسبوع.

أمطار غزيرة ورياح عاتية في كوريا الجنوبية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية مصاحبة للإعصار "خانون" على مناطق جنوبي وشرقي البلاد بعد ظهر الأربعاء.

كما يتوقع وصول الإعصار إلى جزيرة جيجو السياحية جنوبي البلاد بعد ساعات، ثم هبوطه بالقرب من ميناء تونغيونغ بالبر الرئيسي في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن "خانون" قد يصل إلى وسط البلاد على مدار عدة ساعات، بينما تهب رياح سرعتها ما بين 90 إلى 154 كيلومترا في الساعة قبل الانتقال إلى كوريا الشمالية صباح الجمعة.

أضافت أن السرعة القصوى لرياح خانون ستبلغ 126 كيلومترا في الساعة اعتبارا من التاسعة صباح الأربعاء.

إجراءات صارمة في كوريا الجنوبية

دعا يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية المسؤولين لاتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من الكوارث، وتنظيم عمليات إجلاء مع التأكيد على المخاطر التي يشكلها الإعصار.

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية إلغاء 144 رحلة جوية على الأقل من وإلى جيجو اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباح الأربعاء مع اقتراب خانون.

كما ألغيت رحلات عبارات، تربط الجزيرة بموانئ البر الرئيسي، وأغلقت السلطات 39 طريقا على الأقل و613 مسارا للسير لمسافات طويلة على مستوى البلاد ضمن تدابير وقائية أوسع نطاقا.

أجبر خانون سول على إخلاء مخيم كشافة عالمي في مقاطعة بوان جنوب غربي البلاد.

خانون يأتي بعد أسابيع فقط من هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 41 شخصا على الأقل في مناطق وسط وجنوب البلاد.