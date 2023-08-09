منتخب الطائرة يختتم معسكر سلوفينيا ويطير إلى تركيا الجمعة ضمن استعداداته لأمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة معسكره الخارجي غدا الخميس بمواجه نظيره منتخب سلوفينيا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها سبتمبر المقبل بالقاهرة.

ويغادر منتخب مصر للكرة الطائرة سلوفينيا بعد غد الجمعة متوجها إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق وحتى يوم 16 أغسطس الجاري، قبل السفر إلى تركيا يوم 16 أغسطس للدخول في معسكر اخير حتى يوم 21 من نفس الشهر.

ويعود منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة إلى القاهرة يوم 26 أغسطس للدخول في معسكر مغلق وحتى موعد انطلاق بطولة أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة بداية من يوم 1 سبتمبر 2023 وحتى يوم 19 من نفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة كل من: حسام يوسف وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وأحمد يوسف ومحمد مصطفى وأحمد سعيد ومحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسينى وأحمد ضياء ومحمد عادل ومحمد عبد المحسن وعبد الرحمن حسين ومحمد على ومحمد رضا ومحمد رمضان وأشرف اللقانى وياسين محمد.

ويقود الفريق فلافيو جولينيلي مديرا فنيا وحسن الحصري مدربا عاما ومحمد بخيت مدرب مساعد وهاني سمير و أحمد سعيد محلل تقني وعبدالرحمن بسيوني أخصائي تأهيل وبراسيليرو روجيرو مخطط أحمال وعلي زكي مديرا اداريا.