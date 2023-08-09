البرازيلي روجر جيديس يدعم صفوف الريان القطري

أكد نادي الريان القطري اليوم الأربعاء التوقيع مع اللاعب البرازيلي روجر جيديس، قادما من صفوف كورينثيانز في الميركاتو الحالي.



وضع النادي القطري، مقطع فيديو للاعبه البرازيلي الجديد على مواقع التواصل، وهو يداعب الكرة في ملعب أحمد بن علي.



أنتقل جيديس إلى صفوف كورينثيانز في عام 2021، قادما من شاندونج تايشان الصيني، وخاض معهم 126 مباراة، وأحرز خلالهم 43 هدفا.



ويسعى الريان لتعويض موسمه الماضي الذي يعتبر موسم للنسيان ، بعدما تواجد تاسعا في جدول ترتيب الدوري المحلي، وخرج من ثمن نهائي كأس أمير قطر على يد السيلية.



استهل الريان، تحضيراته للموسم الجديد، من خلال معسكره في النمسا، بينما سيبدأ المرحلة الثالثة من التحضيرات عبر معسكر محلي يسبق بداية الدوري القطري في 17 أغسطس الحالي.

