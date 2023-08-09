البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتربح مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

قلصت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء مكاسبها الصباحية بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية قادها المصريين.

ربح رأس المال السوقي للأسهم مليار جنيه مقابل مكاسب تجاوزت4 مليار في الجلسة الصباحية، ووصل إلى مستوي 1.205.3 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوي17763نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى3592 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 129 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 2.4 مليار جنيه .