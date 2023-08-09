إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بنجع حمادي

أصيب 4 أشخاص من ضمنهم سيدة، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالشوم والعصا، اندلعت بين عائلتين بسبب خلاف على ري الأرض الزراعية بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوف مشاجرة بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من بينهم سيدة بكدمات وجروح وكسور، وذلك بسبب خلاف على أسبقية ري الأرض الزراعية.

وتم نقل المصابين لمستشفى نجع حمادي العام بمقرها المؤقت بمستشفى بهجورة التكاملي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.