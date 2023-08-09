Samsung تعمل على وضعين جديدين للكاميرا للأجهزة القابلة للطي

يقال إن شركة Samsung تعمل على ميزتين جديدتين للكاميرا، خاصة للهواتف الذكية القابلة للطي. ذكرت SamMobile أن الشركة تقدمت بطلب للحصول على علامتين تجاريتين جديدتين تحمل لقب Flex. وفقًا للتقرير، تعمل الشركة على وضعين جديدين للكاميرا هما FlexShot و FlexSnap.

تم إيداع العلامة التجارية في مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة. من المحتمل ظهور وضعي الكاميرا الجديدين لأول مرة في Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5 مع تحديث One UI 6 في المستقبل.

هذا يعني أن الميزات قيد التطوير ولن يقدم كل من Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5 ذلك من الصندوق.



أيضًا، تقتصر المعلومات حول وضعي الكاميرا هذين على لقب Flex. ما نعنيه هو أن Samsung تستخدم لقب Flex للأشياء المتعلقة بالأجهزة القابلة للطي. على سبيل المثال، Flex Window و Flex hinge و FlexCam وما إلى ذلك. يبدو أن كل من FlexShot و FlexSnap الجديدتين جزء منه. المشكلة الوحيدة هنا هي أنه من غير المعروف بالضبط ما يفعلونه.

بالنظر إلى الأسماء، فإن FlexSnap يشبه شيئًا مشابهًا لـ Snapchat. من الممكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تكامل Snapchat عبر شاشة الغلاف الأمامي. أو يمكن أن يكون شيئا آخر.

الطريقة الأخرى - FlexShot جديدة تمامًا وليس لدينا حاليًا أي معلومات حول ما تفعله. ومع ذلك، فإن المعلومات حول هذين النوعين الأخريين ضئيلة للغاية. ننصحك بأخذ هذا مع قليل من الملح.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، تعمل Samsung على One UI 6 الذي تم تعيينه لإدخال العديد من التحسينات الجديدة من حيث واجهة المستخدم والميزات. وفقًا للمعلومات الحديثة، تخطط الشركة لدمج تنقل جديد بالإيماءات من الزاوية اليمنى العليا للهاتف للوصول إلى الإعدادات السريعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين One UI 6 أيضًا لجلب نظام التشغيل Android 14.