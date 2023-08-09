وست هام يحسم صفقة ماجواير

أصبح نادي وست هام يونايتد الإنجليزي قريبا من التعاقد مع مدافع جديد من مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.



أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن وست هام توصل إلى اتفاق مبدئي مع الشياطين الحمر من أجل التعاقد مع هاري ماجواير مقابل 30 مليون إسترليني.



وواصل أن هناك المفاوضات المحورية أصبحت في الصفقة مستمرة، بعدما وافق النادي على قيمة الانتقال بشأن لاعبه ماجواير، وتابعت التقارير، أن وست هام يناقش مع ماجواير البنود الشخصية .



ولعب ماجواير 16 مباراة بالدوري الإنجليزي في المسوم الماضي، بعدما فضل إريك تين هاج الدفع بـ ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف، بدلا من ماجواير.



لدى هاري ماجواير عقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف عام 2025، وأقترب من الرحيل عن الشياطين الحُمر.

