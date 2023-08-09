قنا تنظم حملة لتطهير ضفاف النيل من مخلفات البلاستيك

أناب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، انطلاق فعاليات حملة تطهير شاطئ نهر النيل بمدينة قنا، تحت شعار "لا للبلاستيك" للحد من استهلاك البلاستك آحادي الاستخدام.

قال نائب محافظ قنا: "إن الحملة تهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية وذلك في ظل الاستراتيجية الوطنية للدولة ووزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع.

أبرز نائب المحافظ، أهمية نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع ودعم المشاركة المجتمعية في حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

تقام الحملة بنادى قنا الرياضي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والمكتب العربي للبيئة والشباب بالقاهرة وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة، وحضر انطلاق الحملة جمع المسئولين المختصين.

التنمية المحلية تُنظم ورشة عمل قنا 2030:

افتتح محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فعاليات ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة: "قنا 2030 "، والتي ينظمها المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، على مدار يومين متتاليين، بديوان عام المحافظة.

نوَّه السكرتير العام المساعد، بما تم تنفيذه من مشروعات فى محافظة قنا تحت مظلة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتى حققَّتْ طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض المحافظة، مما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمعدلات التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومراكز المحافظة، مما جعل العاملين بالعمل التنفيذى مؤهلين لوضع الرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية المحلية المتكاملة، تعظيما للاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية.

أوردت الدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن الاجتماعات التنسيقية التي تمت بمحافظة قنا؛ لمراجعة وتدقيق البيانات والإحصاءات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية، وإعداد الخطة المتوسطة 2023/ 2024، 2025/ 2026، وذلك لاستكمال الوثيقة في شكلها النهائي تمهيدًا للعرض على المحافظ نهاية الشهر الجاري.

أوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط أن أجندة ورشة العمل تتضمن نتائج مراجعة وتدقيق البيانات الواردة في الوثيقة و الاتساق في البيانات والإحصاءات على مستوى المحافظة، وإجماليات المراكز في القطاعات كافة، وكذلك تدعيم الوثيقة بأحدث موقف للمشروعات المنفذة على أرض المحافظة، سواء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو "حياة كريمة"، أو تمويلات مركزية أخرى لم يتم إدراكها، وكذلك مناقشة المشروعات المقترحة في الخطة متوسطة الأجل 2023/ 2024، 2025/ 2026، والمشروعات المعتمدة للعام الأول منها 2023/ 2024 على مستوى برامج التنمية المحلية بديوان عام المحافظة وأحيائها ومراكزها.

تابعت بالإضافة إلى مراجعة الإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة "قنا 2030"، متضمنًا تحليل الوضع الراهن، الرؤية، والأهداف الاستراتيجية، برامج التنمية القطاعية، آليات الرصد والمتابعة، ومؤشرات الأداء، على أن يقوم مديري التخطيط بالمراكز والمدن بإعداد مقترح الخطة المتوسطة 2023/ 2024، 2025/ 2026، لعرضها في ورشة العمل.

أوضحت مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، أن ورشة العمل تناولت في يومها الأول عرض للملامح الأساسية ومنهجية إعداد الإستراتيجية، ومراجعة البيانات الواردة بالملامح الأساسية بالمحافظة، ومراجعة البيانات الواردة بالسمات الأساسية للمراكز، وكذلك البرامج الرئيسية والفرعية، ومؤشرات الأداء بالخطة الاستراتيجية.

أضافت أن الورشة ستتناول في يومها الثاني مراجعة آخر موقف تنفيذي لاستثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة "حياة كريمة"، وعرض الملامح الأولية للخطة المتوسطة 23/ 24، 25/ 26، ثم الملاحظات الختامية والخطوات المقبلة.

حضر الورشة، المهندس ربيع محمد عبدالبصير مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية المحلية لصعيد مصر بقنا، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري التخطيط بالمراكز ومراكز المعلومات بمديريات الخدمات، وشركات المرافق.

فحص 39 شكوي وردت للديوان العام:

في سياق ذي صلة، استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، 39 مواطنًا بمكتبهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

قال محافظ قنا: "إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات كافة والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.