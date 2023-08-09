راموس على بعد خطوة من الدوري السعودي للمحترفين

اقترب الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، والذي أصبح وجهة نجوم كرة القدم العالمية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبات راموس على بعد خطوة واحدة من الانضمام للدوري السعودي للمحترفين، وتحديدًا لصفوف فريق اتحاد جدة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

وكشف الإيطالي رودي جاليتي، خبير سوق الانتقالات، أن هناك اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة بين ممثلين عن نادي الاتحاد مع راموس لوضع اللمسات الأخيرة حول الاتفاق على انتقال راموس لاتحاد جدة خصوصًا وأن مفاوضات اتحاد جدة لضم راموس بدأت في يونيو الماضي 2023.

راموس يفشل في قيادة باريس سان جيرمان:

وكان سيرجيو راموس قد انضم إلى فريق باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد في عام 2021، ولكن بعد نجاحه الكبير مع الريال لم يكن راموس قادرًا على قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

راموس بديلًا لأحمد حجازي في دفاعات اتحاد جدة:

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي اتحاد جدة لديهم رغبة كبيرة في التعاقد مع راموس قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023/2024، بسبب تعرض الدولي المصري أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

الاتحاد يسعى لاستمرار الصفقات القوية بضم راموس:

ويسعى نادي اتحاد جدة لمواصلة التعاقد مع صفقات سوبر بعدما نجح في التعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما من ريال مدريد، ونجولو كانتي من تشيلسي، والبرازيلي فابينيو من ليفربول، والجناح البرتغالي جوتا من سلتيك، بجانب سلطان الفرحان من الرائد وصالح العمري من أبها.