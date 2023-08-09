سالزبورج يستضيف إنتر ميلان.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي ريد بول سالزبورج النمساوي بنظيره إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة الودية، استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

ويترقب عشاق النيراتزوري رؤية فريقهم للاطمئنان على الاستعدادت قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث يبحث جمهور إنتر ميلان عن الفوز بالدور الإيطالي.

وكان الفريق الإيطالي قد خسر دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، بعدما تعرض للهزيمة بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

في المقابل، يواصل الفريق النمساوي الاستعدادات القوية لمواجهة إنتر ميلان، حيث يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإيطالي.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة سالزبورج أمام إنتر ميلان في الثامنة من مساء اليوم، في المباراة التي تُنقل على شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية".

وكانت شبكة "أبو ظبي الرياضية" قد حصلت على حقوق بث المسابقات الإيطالية خلال المواسم الماضية.