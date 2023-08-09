60 ألف مواطن بسوهاج تلقَّوا الخدمات الطبية خلال شهر يوليو الماضي

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بفحص أكثر من 60 ألفًا و500 مواطن، ضمن فعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" خلال 30 يومًا، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة، وهي: "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن".

أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 27 ألف مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقرات بمختلف المدن والمراكز، مشيرًا إلى أن فحص 23 ألفًا و 500 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة "صحة المرأة".

أضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 9 آلاف طفل ضمن مبادرة "السمعيات" بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ 204 مقرات بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 1200 مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من ٦٥ عامًا فما فوق".