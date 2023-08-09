موعد مباراة ميلان وترينتو الودية الليلة

يستعد ميلان لمواجهة قوية أمام تورينتو، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023/2024، والتي يشهدها ملعب مركز ميلانيللو الرياضي.

ويرغب ستيفانو بيولي، المدير الفني للميلان، من تحقيق أقصى استفادة من المباريات الودية التي يخوضها فريقه استعدادًا للموسم الجديد.

موعد المباراة

تنطلق مباراة ميلان وتورينتو في السابعة من مساء اليوم، والتي يبحث خلالها الفريقين عن الفوز لبدأ الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة.

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة ميلان أمام تورينتو عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية"، والتي حصلت على بث المباراة بشكل حصري.