الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة ميلان وترينتو الودية الليلة

ميلان وتورينتو
ميلان وتورينتو

يستعد ميلان لمواجهة قوية أمام تورينتو، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023/2024، والتي يشهدها ملعب مركز ميلانيللو الرياضي.

txt

مصر تواجه فرنسا بربع نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين بالأرجنتين

ويرغب ستيفانو بيولي، المدير الفني للميلان، من تحقيق أقصى استفادة من المباريات الودية التي يخوضها فريقه استعدادًا للموسم الجديد.

موعد المباراة

تنطلق مباراة ميلان وتورينتو في السابعة من مساء اليوم، والتي يبحث خلالها الفريقين عن الفوز لبدأ الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة.

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة ميلان أمام تورينتو عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية"، والتي حصلت على بث المباراة بشكل حصري.

مواد متعلقة

منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه بولندا ببطولة العالم

كأس السوبر البرتغالي..الإحصائيات والأرقام تُبرز تفوق بنفيكا على بورتو تاريخيًا